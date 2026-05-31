بعد 26 سنة من الانسحاب من جنوب لبنان: أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته خلال عملية واسعة على سلسلة جبال البوفورت أو سلسلة جبال قلعة الشقيف ووادي السلوقي في جنوب لبنان، حسب ما سمح بنشره صباح اليوم (الأحد). الجيش الإسرائيلي أعلن أن العملية بدأت قبل عدة أيام، عندما بدأت قوات برية، من بينها لواء جولاني، لواء جفعاتي، ولواء المدرعات 7، العملية الهجومية.

أفاد الجيش الإسرائيلي أن النشاط في المنطقة يتركز على تحقيق السيطرة في المنطقة، وتعميق الضربة لحزب الله وتدمير "البنى التحتية الهامة التي أُقيمت في الجبل بتوجيه إيراني، والتي استخدمها المسلحون لإدارة القتال وتنفيذ العديد من العمليات المسلحة."

كما أُشير أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل بالقرب من النبطية بجنوب لبنان، "والتي تُعتبر مركز قوة أساسي لحزب الله". وقبل دخول القوات إلى المنطقة، هاجم سلاح الجو "بشكل مكثف" بُنى حزب الله التحتية في المنطقة، حسبما أُضيف في البيان.

حصري: علم إسرائيل وعلم وحدة جولاني رُفعا على قلعة الشقيف - بعد 26 عامًا من الانسحاب

تجري أنشطة الجيش الإسرائيلي في ظل وقف إطلاق النار وتصاعد إطلاق النار باتجاه بلدات الشمال. مساء أمس نُشر في قناة i24NEWS أنه تم تسجيل طريق مسدود خلال المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان. ووفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل، لم يتم إحراز أي تقدم في جولة المحادثات التي جرت الليلة الماضية في البنتاغون. وقالت جهات في إسرائيل: "يبدو أن اللبنانيين لا يفهمون الواقع. إنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين مواقفهم على حسابنا".

في الأمس، بعد عشرات عمليات الإطلاق وتصاعد وتيرة إطلاق النار، أعلن قيادة الجبهة الداخلية عن تشديد سياسة الوقاية لمنطقة الشمال مع التركيز على خط المواجهة. التعليمات، التي ستكون سارية حتى مساء يوم الاثنين القادم، لا تسمح بفتح الأطر التعليمية. بالتوازي، تلقى المركز الطبي للجليل تعليمات بفتح المجمع تحت الأرضي.