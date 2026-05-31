مسؤول إسرائيلي يتهم واشنطن "بمصادرة" مطار بن غوريون الدولي!

أثار رئيس سلطة المطارات الإسرائيلية يفتاح رون طال جدلًا واسعًا بعدما كشف أن أكثر من 70% من أماكن وقوف الطائرات في مطار بن غوريون ومطار رامون باتت مخصّصة لطائرات التزويد بالوقود التابعة للجيش الأميركي، في ظل الاستعدادات المرتبطة بالتفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

وقال رون طال في مقابلة إذاعية إن هذا الواقع ينعكس بشكل مباشر على حركة الطيران المدني ويضر بالمسافرين الإسرائيليين مع اقتراب موسم الصيف، معتبرًا أن استمرار تمركز الطائرات الأميركية بهذا الحجم داخل المطار "وضع غير منطقي" يعيق العودة إلى التشغيل الكامل للمرفق الجوي الرئيسي في إسرائيل.

وبحسب تصريحاته، أبلغت السلطات الإسرائيلية بأن هذه الطائرات ستُخلى من مطار بن غوريون فور المصادقة على الاتفاق الأميركي الإيراني، مع تقديرات بأن تتم عملية نقلها خلال 72 ساعة إلى قواعد عسكرية قريبة في أوروبا.

كما انتقد رون طال عدم نقلها إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، معتبرًا أن إبقاءها قرب تل أبيب لاعتبارات لوجستية تتعلق براحة الطواقم الأميركية لا يجب أن يكون على حساب المواطنين الإسرائيليين وحركة الطيران المدنية.