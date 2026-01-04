متظاهرون في إيران لـi24NEWS: "هناك صعوبات في الإنترنت، نخشى من الحظر"

تشير آخر التقارير الواردة من إيران إلى تدهور كبير في الوضع. ووفقاً لمصادر متعددة، فقد قُتل حتى الآن (الأحد) ما لا يقل عن 16 شخصاً في اشتباكات، في حين شهدت البلاد في الوقت نفسه ارتفاعاً حاداً في عدد الاعتقالات وتشديداً للقيود المفروضة على حرية المعلومات.

وفقًا لبيانات مراقبة دولية، تم تسجيل انخفاض بنحو 35% في حركة الإنترنت في البلاد. وقال متظاهرون إيرانيون لـ i24NEWS إنه بالفعل توجد حالياً صعوبات كبيرة في التصفح، وأن هناك ازديادًا في المخاوف من أنه في الأيام القريبة القادمة ستُفرض شبه حصار كامل على الشبكة.

في غضون ذلك، ترد تقارير عن نشاط جوي غير معروف في غرب إيران. التقديرات تشير إلى أنه يتعلق بتجربة صاروخية، وربما كجزء من مناورة لسلاح الجو الإيراني - لكن لا يوجد تأكيد رسمي لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شرطة طهران أن 40 أشخاص تم تحديد هويتهم ويجري التحقيق معهم بشبهة نشر "أخبار كاذبة" وصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على شبكات التواصل الاجتماعي. ونقلت وكالة أنباء فارس عن قائد قوات الأمن الداخلي قوله إن النظام بدأ في اعتقال مثيري الاحتجاجات.

في شوارع طهران تسجل حضور أمني مكثف، وفي الساعات الأخيرة بدأت قوات الأمن بإخراج مركبات مدرعة - خطوة تبرز مخاوف النظام من توسع الاحتجاجات.