إسرائيل تعزز أسطولها البحري.. غواصة سادسة بقدرات متطورة ومدى أطول

أعلن الجيش الإسرائيلي عن استلامه غواصة سادسة ستدخل قريبا حيز الخدمة في سلاح البحرية. وقال مصدر عسكري أن الغواصة السادسة هي بمثابة إضافة استراتيجية "مغيرة للواقع" ستدخل الخدمة العملياتية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وردا على سؤال ما هي التحديات التي ستسهم الغواصة الجديدة في مواجهتها والواقع الذي ستسهم في تغييره قال المصدر "إن الجيش الإسرائيلي موجود في السنوات الثلاث الأخيرة في حرب متعددة الجبهات أصبح البحر فيها مركز أساسي في الصراع لا سيما في الأشهر الأخيرة في كل ما يتعلق بحرية الملاحة".

وأضاف المصدر انه من اجل السماح لسلاح البحرية بتنفيذ كل المهام الملقاة على عاتقه "فإننا بحاجة الى قدرات فوق البحر وتحت البحر والغواصة الجديدة ضرورية في هذا السياق ونحن الان نتم التجهيزات لادخالها الى الخدمة ستكون هذه غواصة أكبر من الغواصات الخمس الموجودة في الخدمة وهي قادرة على حمل منظومات وأجهزة ومعدات اكبر واكثر".

المصدر رفض الحديث عن ما ستحمله الغواصة الجديدة من قدرات ومعدات قتالية لكنه أشار إلى ان قدراتها في حمل منظومات أسلحة أكثر وقدرة على البقاء لمدى أطول في البحر وعلى الوصول إلى مسافات أبعد، كل هذا سيمكن سلاح البحرية القيام بمهام أكبر".

وأشار المصدر الى أن استلام الغواصة يتزامن مع بناء سلاح البحرية لما اسماها سفن المستقبل التي ستنضم للأسطول الحربي في السنوات القادمة.

والمح المصدر الى ان هذه التعزيزات تهدف الى تمكين الجيش من الاستعداد للتحديات المتزايدة في البحر ولتعزيز بعض دول المنطقة لقدراتها البحرية. "البحر تحول الى نقطة احتكاك أكبر وهذا الاحتكاك يتعاظم في الصراعات القادمة". واعتبر المصدر ان التحدي الذي يشهده العالم يتمثل بتهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وأن هناك حاجة لحماية التجارة والملاحة البحرية والإبقاء على مسارات البحر والتجارة مفتوحة.

المصدر رفض تسمية الدول التي تشكل هذا التحدي بقدراتها البحرية المتنامية لكن مسؤول امني قال لـi24NEWS ان التعزيزات المتعلقة بسلاح البحرية يهدف بالدرجة الأولى لتمكين الجيش من مواجهة القدرات البحرية للجيش التركي الذي يشكل تحد لإسرائيل على اكثر من جبهة وتحديدا في البحر حيث ان أسطول تركيا من سفن وغواصات أكبر من الأسطول الإسرائيلي".

ورفض المصدر الإتيان على ذكر المهام التي نفذتها الغواصات الإسرائيلية في الحروب التي خاضتها إسرائيل على الجبهات المختلفة منذ السابع من أكتوبر. وحدد المصدر أن المهام الأساسية للغواصات هي مهام استخباراتية "الغواصة هي أداة استراتيجية لكن مهامها الأساسية ليس للدفاع وانما لجمع المعلومات الاستخباراتية وإحباط عمليات ضد إسرائيل. العدو لا يعرف أين موقع الغواصة لكنه يعرف أنها موجودة هو يقوم بحساب خطواته ومن ناحية ثانية نحن نقوم بجمع المعلومات عنه".