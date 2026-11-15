توثيق صادم لجريمة كفر مندا.. المشتبه بهم يصدمون لينا قاسم ثم يلقون القنبلة

نُشرت اليوم (الأحد) لقطات قاسية توثّق مقتل لينا قاسم زيدان في كفر مندا. وتُظهر اللقطات الجناة وهم يصلون إلى المكان ويصدمون بسيارتهم لينا، التي كانت تتسوّق في متجر الحلويات المجاور، ثم يلقون فورًا القنبلة التي أودت بحياتها.

تحذير: مشاهد صادمة

أمس، قُتلت لينا قاسم زيدان، البالغة من العمر 51 عامًا من دالية الكرمل، إثر إلقاء قنبلة على محل تجاري في كفر مندا شمال البلاد. وإضافة إلى مقتلها، أُصيب ثلاثة أشخاص، بينهم رجل وامرأة في الخمسين من العمر تقريبًا، بإصابتين متوسطة وطفيفة. وهذه جريمة القتل الـ200 في المجتمع العربي منذ بداية العام. وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث، واستُدعي عدد كبير من أفرادها إلى المكان. ووصل المفتش العام للشرطة إلى الموقع، واعتُقل أربعة مشتبه بهم من سكان عيلوط والرينة والزرازير بشبهة إلقاء القنابل، ومُدّد اعتقالهم اليوم لمدة أسبوع.

بحسب تحقيق أولي، سقطت إحدى القنبلتين الملقيتين بالقرب من الضحية، ما أدى إلى مقتلها في المكان. وأصيب زوجها وشخصان آخران. ووفقًا لشهادات، وصل إلى المكان شخص على دراجة نارية وألقى قنبلتين، إحداهما أمام المحل التجاري الذي قُتلت فيه لينا قاسم زيدان. وأُلقيت القنبلة الثانية باتجاه متجر آخر. ثم فرّ راكب الدراجة النارية من المكان. وعُثر على المركبة التي يُشتبه في أن ملقيَي القنبلتين استخدماها مخبأةً.

نشرت رئيسة قسم الشؤون الجنائية في القناة العبرية، لي عايش، أمس تفاصيل جديدة من التحقيق في القضية، من بينها أن المحل التجاري كان قد استُهدف بالفعل في محاولة اعتداء قبل أكثر من أسبوع بقليل.

في محاولة الاعتداء التي وقعت قبل أسبوعين على المتجر المعروف على نطاق واسع في كفر مندا، استُخدمت على ما يبدو طائرة مسيّرة، ولم تقع إصابات حينها. وتحقق الشرطة فيما إذا كان إلقاء القنابل باتجاه المحل التجاري محاولة لفرض إتاوات الحماية. وعُثر على المركبة التي استخدمها المتورطون مخبأة في بلدة مجاورة. واعتقل أفراد شرطة المنطقة الشمالية ثلاثة مشتبه بهم في الواقعة، ومن المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد اعتقالهم.