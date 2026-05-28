فضيحة الحاخام: ارتكاب اعتداءات جنسية بحق طالب في معهد ديني

قدّمت النيابة الإسرائيلية، اليوم، لائحة اتهام خطيرة ضد الحاخام يوسف شوفلي، رئيس يشيفا في ميرون، تتضمن مخالفات جنسية بحق أحد طلاب المعهد الديني، بزعم استغلال علاقة التبعية النفسية والسلطة الروحية التي نشأت بينهما.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الطالب انضم إلى المعهد بعد خدمته العسكرية، واعتبر شوفلي شخصية دينية ذات مكانة خاصة، قبل أن تتطور علاقة اعتماد نفسي عميقة بينهما. وتزعم النيابة أن الحاخام استغل هذه الثقة على مدار سنوات لتنفيذ اعتداءات جنسية متعددة، وقدمها للضحية على أنها جزء من "عمل روحي" ذي معنى ديني.

وتنسب لائحة الاتهام إلى شوفلي مخالفات تتعلق بإقامة علاقات جنسية بين رجل دين وشخص تلقّى منه إرشادًا أو توجيهًا، خلال الفترة بين 2016 و2021. وتستند القضية إلى شهادات متعددة جُمعت على مدار سنوات، فيما لم يصدر بعد حكم قضائي نهائي في الملف.