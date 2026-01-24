حزب الله يغيّر قواعد اللعبة في جنوب لبنان… هل تتجه المنطقة نحو تصعيد جديد؟

ذكرت وسائل إعلام إماراتية، نقلاً عن مصادر عسكرية وأمنية لبنانية، أن حزب الله شرع في الأسابيع الأخيرة في تعديل استراتيجيته في جنوب لبنان، في ظل الضغوط العسكرية الإسرائيلية واستهداف بنيته التحتية.

وأوضحت المصادر أن التغييرات تشمل الانتقال من مواقع ثابتة إلى حضور موزع، تقصير خطوط الحركة، استخدام نقاط صغيرة قابلة للتبديل، وتقليل نقل الأسلحة بكميات كبيرة، والتركيز على أسلحة فردية عالية القيمة.

وأضافت أن الحزب يعتمد أكثر على خلايا صغيرة وإدارة عمليات موزعة، بهدف تقليل التعرض وزيادة صعوبة الرصد الاستخباراتي، مع التحذير من أن هذا الأسلوب قد يحد من القدرة على الاستجابة السريعة لأي حادثة محلية.

وقالت المصادر إن الحزب لا يسعى حالياً لتصعيد واسع، وإن جنوب لبنان يمر بحالة وسطية، حيث أي حادثة محلية قد تؤدي لتصعيد سريع، في محاولة للتكيف مع واقع أمني جديد يركز على البقاء والحفاظ على القدرة العملياتية على المدى الطويل.