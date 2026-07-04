مليار شيكل لإشراك الشاباك في مواجهة الجريمة داخل المجتمع العربي

يتجه جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إلى الانخراط في جهود مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، بعد موافقة مبدئية من رئيس الجهاز على إدخاله في هذا الملف مقابل تخصيص ميزانية إضافية تُقدّر بمليار شيكل.

ووفقاً لتقرير القناة 12، عُقد خلال الأسبوع اجتماع خاص لبحث الجوانب المالية بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن وزارة الأمن القومي ومسؤولين من الجهاز الأمني، حيث جرى التوصل إلى موافقة أولية على تخصيص الميزانية المطلوبة، فيما لا يزال القرار النهائي بانتظار مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويُعد هذا التوجه تحولاً مقارنة بالموقف السابق للجهاز، الذي كان قد أبدى تحفظات بشأن التدخل في قضايا الجريمة الجنائية، محذراً من توسيع نطاق عمله خارج مهامه الأمنية الأساسية.

وتشير تقديرات إلى وجود مخاوف داخل المؤسسة الأمنية من أن يؤثر هذا التوجه على مهام مكافحة الإرهاب أو يؤدي إلى كشف بعض القدرات والوسائل التكنولوجية الحساسة المستخدمة في العمليات الأمنية.