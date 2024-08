أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اغتيال ناشط مركزي في قسم العمليات للجهاد الإسلامي على الحدود السورية اللبنانية، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت بوقت سابق المنطقة الحدودية واغتالت بتوجيهات استخباراتية من القيادة الشمالية فراس قاسم، وهو شخصية مركزية في قسم العمليات التابع للتنظيم".

وأضاف البيان "قاسم كان مسؤولا عن بناء الخطط التنفيذية للجهاد الإسلامية في سوريا ولبنان، ولعب دورا مركزيا بتجنيد مسلحين فلسطينيين لحزب الله بغرض تنفيذ هجمات من لبنان ضد دولة إسرائيل، وقتل بالهجوم مسلحين آخرين".

وأفادت مصادر إعلامية بوقت سابق أن أربعة أشخاص قتلوا في استهداف مسيرة سيارة على الحدود السورية- اللبنانية، وأفاد موقع الحدث أن ان القتلى الأربعة يتبعون لحركة الجهاد الإسلامي.

واستهدفت السيارة المركبة على طريق دمشق-بيروت قرب جسر الزيداني وكانت قريبة من الحدود السورية-اللبنانية وأدت لمقتل الأربعة الذين كانوا على متنها.

