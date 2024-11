نقل المتحدث باسم نتنياهو والمتهم بتسريب الوثائق السرية من زنزانته "لمنعه من الانتحار"

عثر اليوم (الاثنين) على حبل للشنق في زنزانة المشتبه به في قضية تسريب الوثائق السرية من مكتب نتنياهو، إيلي فيلدشتاين. وبعد اكتشاف الأمر، أمر مفوض السجون بنقله فورًا إلى زنزانة لمراقبته لمنعه من الانتحار.

وبعد النشر، قالت والدة فيلدشتاين لـi24NEWS "أنا أنتظر مكالمة من ابني - لا أعرف إذا كان على قيد الحياة أم لا". حتى أن مقربين منه زعموا أنه كان محتجزًا في الجناح مع السجناء الأمنيين الفلسطينيين، وأنه في الأيام الأخيرة كان كثيرًا ما يشتكي إلى حراس السجن.

وبعد نقل فيلدشتاين إلى المراقبة، ظهرت ادعاءات وتلميحات، من بينها من قبل الوزير إيتمار بن جفير وعضو الكنيست تالي غوتليب، بأن محققي الشاباك وضعوا حبل الشنق في زنزانته على أنه "رسالة".لكن يجب التوضيح أن "الحبل" الذي عثر عليه من وسائل كانت موجودة في الزنزانة. بالإضافة إلى ذلك، وخلافا لادعاء والدته، سيتم التوضيح أن فيلدشتاين لا يقيم في الجناح مع السجناء الأمنيين.

