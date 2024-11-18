نقل المتحدث باسم نتنياهو والمتهم بتسريب الوثائق السرية من زنزانته "لمنعه من الانتحار"

عثر اليوم (الاثنين) على حبل للشنق في زنزانة المشتبه به في قضية تسريب الوثائق السرية من مكتب نتنياهو، إيلي فيلدشتاين. وبعد اكتشاف الأمر، أمر مفوض السجون بنقله فورًا إلى زنزانة لمراقبته لمنعه من الانتحار.

وبعد النشر، قالت والدة فيلدشتاين لـi24NEWS "أنا أنتظر مكالمة من ابني - لا أعرف إذا كان على قيد الحياة أم لا". حتى أن مقربين منه زعموا أنه كان محتجزًا في الجناح مع السجناء الأمنيين الفلسطينيين، وأنه في الأيام الأخيرة كان كثيرًا ما يشتكي إلى حراس السجن.

وبعد نقل فيلدشتاين إلى المراقبة، ظهرت ادعاءات وتلميحات، من بينها من قبل الوزير إيتمار بن جفير وعضو الكنيست تالي غوتليب، بأن محققي الشاباك وضعوا حبل الشنق في زنزانته على أنه "رسالة".لكن يجب التوضيح أن "الحبل" الذي عثر عليه من وسائل كانت موجودة في الزنزانة. بالإضافة إلى ذلك، وخلافا لادعاء والدته، سيتم التوضيح أن فيلدشتاين لا يقيم في الجناح مع السجناء الأمنيين.

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الليلة الماضية، تم نشر بروتوكولات تحقيقات فيلدلشتاين، والتي يمكن أن تشير إلى الحالة النفسية التي كان فيها. وقال فيلدشتاين في التحقيق: "أفهم أن المحكمة تعرف المادة، وأقول إنني لست شخصًا قادرًا على الإضرار". "أشعر بالجنون هنا ولا أعرف ماذا أفعل. لقد قلت كل شيء، وتعاونت ولم أخفي أي شيء. أنا جالس هنا مثل آخر الإرهابيين".

Sraya Diamant/Flash90

وفي بروتوكول آخر أيضاً، تم تسجيله وهو يقول - وهو يبكي - إنه يطلب "أن يبلغ المحامون عائلتي بأنني قوي وسأكون بخير. وفي نهاية المطاف ستظهر الحقيقة".

يذكر أن فيلدشتاين محتجز منذ أكثر من شهر، ولم يمنح له حق مقابلة محام إلا بعد أكثر من أسبوع من التحقيقات، لأنه يعتبر سجينا أمنيا. وكتبت شقيقته، تسفيا، في منشور على موقع إنستغرام، بعد السماح بنشر اسمه الشهر الماضي: “إنه في زنزانة الشاباك”.

والأكثر من ذلك - سمحت المحكمة الليلة الماضية، ولأول مرة، بنشر تفاصيل جديدة حول التسريبات، مثل الجدول الزمني لقضية الوثائق السرية، بالإضافة إلى معلومات جديدة حول الوثائق المسربة.

كما أن الجندي المشتبه به في المساعدة في تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الحكومة ادعى في تحقيقه أن إيلي فيلدشتاين ضلله وجعله يعتقد أن أفعاله كانت سليمة - وهذا ما ظهر من محاضر تحقيقه المنشورة في i24NEWS . وقال المتهم في التحقيق: "زعم فيلدشتاين أنه مقرب من رئيس الحكومة، وأن الوثائق وصلت إلى رئيس الولايات المتحدة وأن نتنياهو يريد مقابلتي".