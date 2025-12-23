تقرير لبناني: الموساد اختطف شخصية عسكرية بارزة لها صلة بقضية رون أراد

أفاد مصدر قانوني لبناني لقناة العربية السعودية مساء الثلاثاء بأن قوى الأمن اللبنانية تشتبه في أن الموساد اختطف الضابط السابق أحمد شكر في منطقة البقاع.

ووفقًا للتقرير، يعتقد لبنان أن عملية الاختطاف مرتبطة باختفاء الملاح الإسرائيلي رون أراد. كما ورد أن شكر استُدرج من منطقة النبي شيت إلى منطقة زخلة، حيث اختُطف، وأن بيروت تشتبه في دخول عدة أشخاص إلى مطار المدينة قبل يومين من عملية الاختطاف.

بحسب التقرير، تعتقد المصادر نفسها أن رون أراد كان يقيم في المنزل المرتبط بعائلة شكر، وأن شقيق أحمد شكر، الملقب بحسن، كان عنصراً في جماعة مصطفى الديراني التي ألقت القبض على رون أراد عام 1986. وأبلغ المقربون من عائلة شوكار الصحيفة أن حسن شوكار كان عنصراً في حزب الله، وقُتل في عملية "القانون والنظام" في قرية ميدان.

كما يتبين من التحقيق أن الضابط التقى مع اثنين من المواطنين السويديين الذين وصلوا إلى مطار بيروت قبل يومين فقط من الاختفاء. وبحسب أقواله، قام الاثنان بإغرائه للذهاب إلى منطقة البقاع، حيث فقدت آثاره. ويشار إلى أن المشرف على التحقيق أوضح أيضًا أن الاستخبارات اللبنانية لم تعثر على أي دليل تقني يشير إلى أن ذلك المسؤول لا يزال في الأراضي اللبنانية، مما يعزز الافتراض بأنه بالفعل اختُطف إلى إسرائيل.