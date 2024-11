مقتل سليم عياش المدان بقتل رفيق الحريري في غارة إسرائيلية في سوريا

أفادت شبكة تلفزيون "العربية" السعودية، مساء اليوم (الأحد)، عن مصادر أن "القائد العسكري في حزب الله سليم عياش، المدان بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، قُتل في هجوم إسرائيلي. والذي على ما يبدو أنها وقعت قبل خمسة أيام. وبحسب التقارير فإن عياش قُتل في القصير قرب الحدود مع لبنان. ويبدو أن عياش قد تم إغتياله بالفعل الأسبوع الماضي وتوفي متأثراً بجراحه أمس.

سليم جميل عياش هو أحد أعضاء حزب الله الأربعة الذين حوكموا غيابياً لتورطهم في مقتل الحريري. وكشفت وثائق المحكمة أنه من مواليد كفر حاروف في جنوب لبنان عام 1963، ويحمل الجنسية اللبنانية.

واتهمته النيابة العامة في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي وثلاثة آخرين (حسين عنيسي، وحسن حبيب مرحي، وأسد صبرا) بالمشاركة في مؤامرة تهدف إلى تنفيذ عمل إجرامي، ألا وهو اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير. 2005، بحسب لائحة الاتهام.

عرض جهاز الأمن التابع لوزارة الخارجية الأميركية مبلغ 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش. وجاء في بيان باسمها: "سليم جميل عياش، المعروف أيضًا باسم جابر، هو عضو بارز في الوحدة 121، فرقة الاغتيالات التابعة لمنظمة حزب الله . وقد أدانته محكمة دولية وحكمت عليه غيابيًا بخمسة أحكام متتالية بالسجن المؤبد. لتورطه في هجوم بشاحنة في فبراير/شباط 2005 في بيروت، قُتل فيه 22 شخصاً - من بينهم رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري - وأصيب 226 آخرون".

أشاروا أيضا: "إذا كان لديك معلومات عنه، أرسل لنا نصا عبر سيغنال، تليغرام أو واتساب إلى الرقم أدناه، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة".

يُذكر أنه بعد الظهر، وردت أنباء في سوريا عن تنفيذ قنبلة إسرائيلية في منطقة السيدة زينب بدمشق، وهي المنطقة التي تنشط فيها القوات الإيرانية وأنصارها.

https://x.com/i/web/status/1855614635145085176