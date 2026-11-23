تواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تصاعدها بوتيرة شبه يومية، مستهدفة المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدات وتجمعات بدوية ومناطق محاذية للمستوطنات، في وقت تتداخل فيه هذه التطورات الميدانية مع حسابات سياسية مرتبطة بملف تشكيل الحكومة في إسرائيل ومستقبل الأوضاع المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين.

اعتداءات ممنهجة وضغط للتهجير

في قراءة للمشهد الميداني، أوضح الصحفي الفلسطيني نظير طه، متحدثاً من القدس، أن الرسائل الكامنة وراء هذه الهجمات واضحة وتتمثل في ممارسة الضغط على الفلسطينيين لدفعهم إلى مغادرة أراضيهم وتهجيرهم، متقاطعة مع تصريحات سابقة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن التهجير.

وأشار طه إلى أن هذه الاعتداءات ذات طابع ممنهج ولا يكاد يمر يوم دون وقوعها في محافظات الضفة الغربية، ولا سيما في التجمعات البدوية والأغوار والمناطق المحيطة بالمستوطنات. ولفت إلى تسجيل أكثر من ست هجمات للمستوطنين خلال الليلة الماضية، تخللها إحراق عشرات المركبات وخط شعارات عنصرية معادية على جدران منازل المواطنين في بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، وقريتي دير السودان ودير أبو مشعل شمال غرب رام الله، إضافة إلى مسافر يطا؛ مؤكداً أن الهدف هو تهجير السكان والاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني.

حسابات الحكومة والدعم السياسي للمستوطنين

وفي معرض ربطه للواقع الميداني بالمسار السياسي في إسرائيل، اعتبر الصحفي نظير طه أن الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو تسلح المستوطنين وتدعمهم وتحميهم وترفض محاكمتهم أو القبول بإدانات دولية لأفعالهم، وتسعى لإطالة أمد هذه الاعتداءات لأنها المستفيد سياسياً منها.

وتوقف طه عند تصريحات رئيس الحكومة المكلف غادي آيزنكوت التي حمّل فيها الوزيرين بن غفير وسموتريتش المسؤولية عن هذه الهجمات ووصفها بأنها «إرهاب يهودي»، مشيراً إلى أن ذلك قد يندرج ضمن التجاذبات السياسية بين معسكر المعارضة بزعامة آيزنكوت والائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو، مع التشديد على أن الوقائع الميدانية تشير إلى دعم حكومي لانتهاكات المستوطنين.

آمال معيشية وملف المقاصة والعمال

وحول ما إذا كان الفلسطينيون يراهنون على حكومة بديلة برئاسة آيزنكوت، أوضح طه أن الأمر لا يتعلق برهان بقدر ما هو أمل في إحداث أي تحسن ولو طفيف في الواقع المعيشي للفلسطينيين الذين يواجهون ظروفاً قاسية نتيجة استمرار احتجاز أموال الضرائب (المقاصة) لسنوات، وتواصل اعتداءات الجيش والمستوطنين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية بالحواجز والتوسع الاستيطاني، إلى جانب الاعتقالات اليومية والقتل.

وأضاف الصحفي نظير طه أن بعض عوامل التفاؤل لدى المتابعين ترتبط باحتمال حصول حكومة آيزنكوت على دعم أو غطاء خارجي من القائمتين المشتركة والموحدة لتشكيلها، وبضغوط أو وعود دولية قد تدفع نحو الإفراج عن أموال المقاصة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وربما السماح بعودة عدد كبير من العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل في حال تشكيل الحكومة.