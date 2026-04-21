رئيس الموساد يكشف عن مقتل عميل سري خلال مهمة خارج إسرائيل

كشف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دادي برنياع، خلال كلمة ألقاها في مراسم يوم الذكرى، عن مقتل أحد عناصر الجهاز، المعروف بالحرف “م”، خلال مهمة أمنية خارج إسرائيل قبل عدة سنوات.

وقال برنياع إن العميل قُتل أثناء أداء مهامه خارج البلاد، مشيرًا إلى أن “تفانيه في العمل الأمني ساهم في دعم أنشطة حساسة نفذها الجهاز لاحقًا”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بظروف الحادثة أو مكانها.

وأضاف رئيس الموساد أن ذكرى القتلى من عناصر الجهاز تحضر في هذا اليوم، تقديرًا لدورهم في تعزيز أمن إسرائيل، على حد تعبيره.

وبحسب ما ورد في الكلمة، فإن أنشطة العميل القتيل أسهمت في تمهيد الطريق لعمليات استخباراتية وعسكرية نُسبت إلى إسرائيل في فترات لاحقة، بما في ذلك عمليات استهدفت مواقع مرتبطة بإيران.

ولم يقدم برنياع تفاصيل إضافية حول هوية العميل أو طبيعة المهام التي كان ينفذها، التزامًا بما وصفه باعتبارات أمنية.

ويتضح لاحقا أن العميل الذي تحدث عنه رئيس الموساد قتل في حادث غرق وقع في إيطاليا عام 2023، وأسفر عن مقتل العميل “م”، إلى جانب عنصرين من أجهزة الاستخبارات الإيطالية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، فإن الحادث وقع في بحيرة ماجوري شمال البلاد خلال اجتماع ضم عناصر من أجهزة استخبارات إسرائيلية وإيطالية، وُصف في بعض التقارير بأنه “لقاء غير رسمي بين جهات أمنية”.

ووفق المعلومات الجديدة، فإن العنصر الإسرائيلي، الذي يُشار إليه بالحرف “م”، لقي مصرعه خلال الحادث البحري الذي أسفر أيضًا عن وفاة اثنين من عناصر الاستخبارات الإيطالية، في ظروف لم تُحسم تفاصيلها بشكل كامل حتى الآن.