عبدي يعلن تقدم دمج قسد مع الحكومة السورية خلال مؤتمر ميونيخ الأمني
محادثات ميونيخ تدفع باتجاه دمج قسد والحكومة السورية مع التركيز على وقف إطلاق النار والمصالحة
أكد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، أن المحادثات التي أجراها مع الحكومة السورية والولايات المتحدة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أحرزت تقدماً ملموساً في مسار دمج قواته ضمن القوات الحكومية، واصفاً ذلك بأنه خطوة ضمن رؤية وطنية موحدة لسوريا.
https://x.com/i/web/status/2022409095597203600
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
لقاءات رفيعة المستوى
أوضح عبدي عبر حسابه الرسمي على منصة X أنه عقد اجتماعاً "بناءا جداً" مع عضو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث ناقش الطرفان التقدم في تنفيذ اتفاقية الدمج، معرباً عن شكره للولايات المتحدة على دعمها ودورها في تسهيل تنفيذ الاتفاق.
كما التقى وفد من قوات سوريا الديمقراطية، بقيادة عبدي وإلهام أحمد، رئيسة قسم العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الطرفان مستقبل العملية السياسية في سوريا وتفعيل الاتفاقيات الجديدة، مؤكّدين على أهمية الدعم الدولي لتعزيز المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار الدائم.
https://x.com/i/web/status/2022352991890657438
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
الوضع على الأرض
وأشار عبدي إلى استمرار وقف إطلاق النار في مناطق الادارة الذاتية، بما يشمل كوباني والقامشلي، مع الإقرار بوجود تحديات قائمة. وأكد أن المحادثات تناولت أيضاً قضايا الدمج، والقضايا الكردية، ومستقبل سوريا السياسي.
https://x.com/i/web/status/2022361974210990503
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .