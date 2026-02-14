عبدي يعلن تقدم دمج قسد مع الحكومة السورية خلال مؤتمر ميونيخ الأمني

أكد مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، أن المحادثات التي أجراها مع الحكومة السورية والولايات المتحدة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أحرزت تقدماً ملموساً في مسار دمج قواته ضمن القوات الحكومية، واصفاً ذلك بأنه خطوة ضمن رؤية وطنية موحدة لسوريا.

لقاءات رفيعة المستوى

أوضح عبدي عبر حسابه الرسمي على منصة X أنه عقد اجتماعاً "بناءا جداً" مع عضو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث ناقش الطرفان التقدم في تنفيذ اتفاقية الدمج، معرباً عن شكره للولايات المتحدة على دعمها ودورها في تسهيل تنفيذ الاتفاق.

كما التقى وفد من قوات سوريا الديمقراطية، بقيادة عبدي وإلهام أحمد، رئيسة قسم العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الطرفان مستقبل العملية السياسية في سوريا وتفعيل الاتفاقيات الجديدة، مؤكّدين على أهمية الدعم الدولي لتعزيز المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار الدائم.

الوضع على الأرض

وأشار عبدي إلى استمرار وقف إطلاق النار في مناطق الادارة الذاتية، بما يشمل كوباني والقامشلي، مع الإقرار بوجود تحديات قائمة. وأكد أن المحادثات تناولت أيضاً قضايا الدمج، والقضايا الكردية، ومستقبل سوريا السياسي.