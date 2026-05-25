أعلنت الخطوط السعودية عن تسلم أول طائرة من طراز إيرباص A321XLR، لتصبح بذلك أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تُدخل هذا الطراز إلى أسطولها.

وأوضحت الشركة أن الطائرة الجديدة تُعد من فئة الطائرات ضيقة البدن بعيدة المدى، حيث تصل قدرتها التشغيلية إلى نحو 8700 كيلومتر، مع إمكانية تحليق تصل إلى 9 ساعات متواصلة.

https://x.com/i/web/status/2058834375903432863 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتضم الطائرة 24 مقعداً في درجة الأعمال و120 مقعداً في درجة الضيافة، إلى جانب خدمات حديثة تشمل الإنترنت فائق السرعة، وأنظمة ترفيه متطورة، وخدمات ضيافة خاصة.

وأشارت “الخطوط السعودية” إلى أنها ستستلم 15 طائرة إضافية من هذا الطراز بحلول عام 2027، في إطار خططها التوسعية الداعمة لأهداف “رؤية السعودية 2030”، خاصة في قطاعات السياحة والرياضة واستضافة الفعاليات الدولية.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن صفقة أوسع مع شركة إيرباص تشمل 105 طائرات مؤكدة، بهدف تعزيز قدرات الأسطول الجوي وتوسيع شبكات الرحلات الدولية.

ويُتوقع أن تسهم الطائرات الجديدة في دعم خطط المملكة لاستضافة فعاليات كبرى خلال السنوات المقبلة، من بينها كأس آسيا 2027 وإكسبو 2030 وكأس العالم 2034، عبر تعزيز الربط الجوي وتحسين خدمات النقل الجوي.