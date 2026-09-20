في سياق التحقيق في اختفاء فاطمة الرجبي، البالغة من العمر 61 عامًا من القدس الشرقية، أعلنت الشرطة الليلة (السبت) أنه كان هناك معرفة سابقة بين القتيلة والمشتبه به الذي تم اعتقاله، وأن الدافع وراء القتل، وفقًا للاشتباه، هو دين مالي على المشتبه به.

بعد اعتقال المشتبه به يوم الجمعة، نفذ محققو الشرطة إجراءات تحقيق مركزة أدت إلى تحديد موقع الجريمة في القدس الشرقية، حيث قام المشتبه به بإعادة تمثيل أفعاله، وهناك عُثر على جثة امرأة تم نقلها إلى معهد الطب الشرعي لغرض التعرف عليها والتحقيق في ظروف وفاتها، الذي لا يزال مستمرًا.

فيديو يوثق لحظة صعود الرجبي في سيارة النقل- التوثيق الأخير لها قبل خطفها ومقتلها:

المشتبه به خضع للتحقيق بشبهة القتل، واليوم تم عرضه أمام محكمة الصلح في القدس، والتي وبطلب من الشرطة مددت اعتقاله حتى تاريخ 27 سبتمبر.