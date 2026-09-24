رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مرتفعات الجولان، مؤكداً تمسك إسرائيل بروايتها حول الارتباط التاريخي لليهود بالمنطقة.

وقال نتنياهو موجهاً حديثه إلى الشرع: "لم نكن آنذاك في مرتفعات الجولان، السيد الشرع. عليك أن تعلم أن اليهود كانوا في مرتفعات الجولان منذ أيام موسى. يمكنك قراءة ذلك في الكتاب المقدس".

وكان الشرع قد أكد في خطابه أمام الجمعية العامة تمسك سوريا بحقها في أراضيها، مشدداً على عدم اعتراف دمشق بأي اتفاقيات أو تعهدات تتضمن التنازل عن مرتفعات الجولان لصالح إسرائيل.

وفي بداية خطاب نتنياهو، غادر عدد من الحاضرين قاعة الجمعية العامة، فيما ردد بعض الموجودين هتافات مؤيدة لإسرائيل، بينها "شعب إسرائيل حي".

وتطرق نتنياهو إلى الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي قاتل خلال السنوات الثلاث الماضية على سبع جبهات. وأضاف أن إسرائيل، رغم صغر مساحتها، تمكنت من مواجهة هذه الجبهات بدعم من الولايات المتحدة.

وأشار نتنياهو إلى العمليات الإسرائيلية ضد حركة حماس وحزب الله وإيران، وعرض خلال خطابه جهاز اتصال من طراز "بيجر"، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف أجهزة الاتصال المستخدمة من جانب عناصر حزب الله.

كما شن نتنياهو هجوماً على قطر وتركيا، متهماً الدوحة بتمويل حملات إعلامية تستهدف إسرائيل، ومشيراً إلى قناة الجزيرة، كما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستضافة قيادات من حماس.

وفي الشأن الإيراني، عرض نتنياهو جهاز اتصال يعمل عبر منظومة "ستارلينك"، وقال إن النظام الإيراني يخشى وصول المواطنين إلى وسائل اتصال تمنحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير.

وأضاف نتنياهو أن اليوم الذي سيشهد تحرر الشعب الإيراني من النظام الحالي "ليس بعيداً"، متوقعاً سقوط النظام واحتفال الجميع بذلك.

وخلال كلمة نتنياهو، ترك الوفد الإيراني مقعده فارغاً، ووُضعت عليه صورة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية في العراق عام 2020.