في تصريحات مثيرة صدرت هذا المساء، وفي أعقاب تقارير إعلامية متداولة حول ملف التطبيع والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، أشار المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي خلال حديثه عن طبيعة العلاقات بين دولة الكويت وإسرائيل وآفاقها المستقبلية.

علاقات تحت السطح وتعاون دفاعي مفترض

وأشار الدكتور فهد الشليمي خلال حديثه إلى وجود علاقة سريّة وتنسيق غير معلن بين الجانبين، لافتاً إلى أن التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة فرضت واقعاً أمنياً جديداً.

وفي سياق التصعيد الراهن والمواجهات المسلحة، لم يستبعد الشليمي إمكانية استخدام الكويت لأسلحة ومنظومات دفاعية إسرائيلية الصنع؛ وذلك لمواجهة واعترض الصواريخ الإيرانية والهجمات التي تهدد الأمن الإقليمي.

قراءة في ملف التطبيع والتغيرات الإقليمية

وتعليقاً على التقارير الأخيرة التي تناولت مسألة التطبيع، رجّح الشليمي أن موضوع التطبيع بين البلدين قد يكون "قريباً جداً"، مشيراً إلى أن المتغيرات السريعة وموازين القوى الجديدة في الشرق الأوسط قد تدفع باتجاه إعادة ترتيب التحالفات والروابط السياسية في المنطقة.

سياق التغطية

تأتي هذه التصريحات في وقت يشتد فيه الجدل الإقليمي والدولي حول مستجدات ملف التطبيع والترتيبات الأمنية في منطقة الخليج العربي، وسط تباين الآراء بين موقف رسمي وشعبي متمسك بالمرجعيات التقليدية للسياسة الخارجية الكويتية، وبين قراءات تحليليّة ترى في التطورات الأخيرة دافعاً لإعادة تشكيل التحالفات.