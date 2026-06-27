كارثة مروعة : مصرع فتاتين من قرية أبو سنان بعد أن جرفتهما مياه نهر الأردن

حلا عزام وإيمان خير، فتاتان تبلغان من العمر 13 عامًا من بلدة ابو سنان شمال إسرائيل، جرفتهما اليوم (السبت) تيارات نهر الأردن بالقرب من كيبوتس لهافوت هبشان في شمال وادي الحولة. فرق البحث التابعة للشرطة والإطفاء والإنقاذ عثرت على جثتي الفتاتين بعد عدة ساعات من البحث، وقد أقرّت طواقم نجمة داود الحمراء وفاتهما في المكان.

على مدار ساعات طويلة، نفذت القوات عمليات تمشيط واسعة باستخدام قوارب، على طول ضفاف النهر وفي عمليات تمشيط تحت الماء باستخدام وسائل تكنولوجية. خلال العمليات تم العثور أولاً على إحدى الفتاتين ولاحقاً تم العثور أيضاً على الفتاة الثانية. كما ذُكر، أقرّت الجهات الطبية وفاة الاثنتين في المكان.

قائد منطقة الشمال، تفسار يائير ألكييم: "على مدار عدة ساعات قامت طواقم الإطفاء وغواصو وحدة ‘لهباه’إلى جانب متطوعي وحدة الإنقاذ جولان بتمشيط ضفاف وقاع النهر. واصلنا عمليات البحث حتى بعد حلول الظلام وفعلنا كل ما يمكن حتى عثرنا على المفقودة الثانية، وللأسف تم إعلان وفاتها".

تفيد التفاصيل الأولية بأن ثلاث فتيات - قريبات من نفس العائلة - دخلن إلى المياه، إحداهن نجحت في الخروج بنفسها وطلبت المساعدة، وفقًا لعدة بلاغات تم تلقيها في مراكز الأمن والإنقاذ.

أمس، تم انتشال شابين يبلغان من العمر حوالي 21 عامًا من البحر بعد أن غرقا على شاطئ في ريشون لتسيون. قدمت طواقم طبية علاجًا طبيًا منقذًا للحياة للشابين في المكان، وكانا في حالة وعي مشوشة نتيجة الغرق. بعد استقرار حالتهما مبدئيًا في الموقع، تم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى وولفسون في حولون، حيث وُصف أحدهما بأن حالته متوسطة إلى خطيرة، أما الشاب الثاني فنُقل وحالته توصف بالمتوسطة.