كارثة حافلة في سيناء.. 21 قتيلًا بينهم 10 أردنيين و22 مصابًا في حادث مروع

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق دهب–نويبع في محافظة جنوب سيناء المصرية إلى 21 قتيلًا، فيما أصيب 22 شخصًا، وفق تقارير إعلامية، في حادث مأساوي وقع صباح الأربعاء على أحد الطرق السياحية الرئيسية في شبه جزيرة سيناء.

وبحسب مصادر أردنية، كانت الحافلة تقل 43 راكبًا، بينهم 22 أردنيًا، فيما قُتل 10 أردنيين في الحادث. وكانت الحافلة تابعة لشركة «سوبر جيت» المصرية، وتسلك خطًا بريًا يربط القاهرة بعمّان عبر شبه جزيرة سيناء وميناء نويبع، قبل مواصلة الرحلة بحرًا إلى العقبة ثم برًا إلى العاصمة الأردنية.

ووقع الحادث على الطريق الرابط بين مدينتي دهب ونويبع في جنوب سيناء، وهي منطقة تشهد حركة سياحية ونقلًا بريًا نشطًا، قبل أن تصل الحافلة إلى مدينة نويبع. ولم تتضح حتى الآن الأسباب الدقيقة التي أدت إلى انقلاب الحافلة، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الحادث والتحقيق في ملابساته.

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وفور وقوع الحادث، رفعت السلطات الصحية المصرية درجة الاستعداد، ودُفعت 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية. كما جرى تعزيز الاستعداد في عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في جنوب سيناء لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وأعلنت السلطات الأردنية متابعة أوضاع مواطنيها، في ظل وجود عدد كبير من الأردنيين بين ركاب الحافلة والضحايا. وأفادت مصادر أردنية بإرسال وفد من السفارة الأردنية في القاهرة إلى المنطقة للمساعدة في متابعة أوضاع المصابين وإجراءات نقل جثامين الضحايا.

وتأتي الحادثة في منطقة تُعد من أبرز المقاصد السياحية في جنوب سيناء، حيث تربط طرقها بين منتجعات البحر الأحمر وموانئ المنطقة. ويعيد الحادث إلى الواجهة مخاوف متكررة بشأن سلامة الطرق وحافلات النقل لمسافات طويلة في مصر، فيما تبقى ملابسات انقلاب الحافلة وأسباب وقوعه قيد التحقيق