السعودية تطلق ستة أعلام مدينة القدية: أكبر تجربة ترفيهية عالمية في 2025

أعلنت المملكة العربية السعودية عن الافتتاح الرسمي لـ "ستة أعلام مدينة القدية" في 31 ديسمبر 2025، ليصبح المشروع الأكبر في قطاع الترفيه بالمملكة ويضع مدينة القدية على خريطة الوجهات العالمية. ويضم ستة أعلام مدينة القدية خمسة ألعاب رئيسية، أبرزها Falcon Roller الذي حطم ثلاثة أرقام قياسية عالمية كأطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم.

يأتي هذا الافتتاح ضمن سلسلة مشاريع ضخمة تشمل أكوارابيا، ملعب الأمير محمد بن سلمان، مركز الفنون المسرحية، Speed Track، Mercedes-Benz Performance World، أندية الجولف، ومنطقة الألعاب الإلكترونية، ليشكل تجربة ترفيهية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات.

وأكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري أن مشروع مدينة القدية يعكس طموح المملكة في تحويل جبال الطويق من خلفية تاريخية إلى منصة حية لمستقبل ترفيهي عالمي، وأن الكلمة "القدية" وصلت إلى أكثر من 27 مليار ظهور عالمي في عام 2025، ما يعكس الاهتمام المحلي والدولي الكبير بالمشروع.

كما تضمن الإنجازات الوطنية لعام 2025 تعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي بنسبة 55.4%، ارتفاع معدل ملكية المنازل إلى 65.4%، وتحسين متوسط العمر المتوقع إلى 79.7 سنة، إلى جانب توسعة شبكة مترو الرياض لتصل إلى مدينة القدية ضمن خطط 2026.

ستة أعلام مدينة القدية ليست مجرد مدينة ترفيهية، بل منصة عالمية للتجارب المبتكرة، محط أنظار المستثمرين والسياح على حد سواء، وتعد بتحويل تجربة الترفيه في الشرق الأوسط إلى مستوى عالمي جديد.