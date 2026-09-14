السعودية تطلب دعمًا عسكريًا بريطانيًا لمواجهة هجوم الحوثيين.. لندن تدرس خيارات إضافية

لم توافق المملكة المتحدة إلا على نشر مستشارين عسكريين بريطانيين في المملكة العربية السعودية، لكنها تدرس خيارات أخرى.

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
Google Newsتابعوناتابعوا
أُجرِيَت مقابلة تلفزيونية مع آندي بيرنهام خلال زيارة حملته الانتخابية إلى آشتون إن ميكر فيلد قبل الانتخابات الفرعية القادمة في ميكر فيلد، مانشستر، إنجلترا، يوم الثلاثاء، 9 يونيو 2026.
أُجرِيَت مقابلة تلفزيونية مع آندي بيرنهام خلال زيارة حملته الانتخابية إلى آشتون إن ميكر فيلد قبل الانتخابات الفرعية القادمة في ميكر فيلد، مانشستر، إنجلترا، يوم الثلاثاء، 9 يونيو 2026.AP Photo/Jon Super

أفاد موقع بلومبرغ يوم الاثنين أن رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام يدرس مجموعة من الطلبات المقدمة من السعودية للحصول على دعم عسكري ضد هجمات الحوثيين.

تخشى المملكة المتحدة من أن يؤدي المزيد من سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب إلى تأثير "كارثي" على الشحن الدولي وأسعار النفط العالمية، مما سيضر بالاقتصاد البريطاني في الوقت الذي يرغب فيه رئيس الحكومة الجديد في التركيز على خفض تكاليف المعيشة.

ومع ذلك، يشعر برنهام بالقلق أيضًا من أن يُنظر إليه على أنه يدعم حرب دونالد ترامب ضد إيران، حيث أن الرأي العام البريطاني يعارض الحرب بشدة.

جدل في سوريا حول خريطة متداولة تضع أطراف مدينة اللاذقية ضمن ولاية هاتاي التركية
جدل في سوريا حول خريطة متداولة تضع أطراف مدينة اللاذقية ضمن ولاية هاتاي التركية

في الوقت الحالي، وافقت المملكة المتحدة فقط على إرسال مستشارين عسكريين بريطانيين إلى المملكة. ويأتي ذلك رغم الطلبات السعودية للحصول على دعم عملياتي لوقف الهجوم السريع الذي يشنه الحوثيون على طول الساحل.

قدّم كل من رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين، ريشي سوناك وكير ستارمر، دعماً أوسع للسعودية ضد الحوثيين.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات