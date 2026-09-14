أفاد موقع بلومبرغ يوم الاثنين أن رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام يدرس مجموعة من الطلبات المقدمة من السعودية للحصول على دعم عسكري ضد هجمات الحوثيين.

تخشى المملكة المتحدة من أن يؤدي المزيد من سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب إلى تأثير "كارثي" على الشحن الدولي وأسعار النفط العالمية، مما سيضر بالاقتصاد البريطاني في الوقت الذي يرغب فيه رئيس الحكومة الجديد في التركيز على خفض تكاليف المعيشة.

ومع ذلك، يشعر برنهام بالقلق أيضًا من أن يُنظر إليه على أنه يدعم حرب دونالد ترامب ضد إيران، حيث أن الرأي العام البريطاني يعارض الحرب بشدة.

في الوقت الحالي، وافقت المملكة المتحدة فقط على إرسال مستشارين عسكريين بريطانيين إلى المملكة. ويأتي ذلك رغم الطلبات السعودية للحصول على دعم عملياتي لوقف الهجوم السريع الذي يشنه الحوثيون على طول الساحل.

قدّم كل من رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين، ريشي سوناك وكير ستارمر، دعماً أوسع للسعودية ضد الحوثيين.