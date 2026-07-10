اعتقلت قوات الأمن العام، مساء اليوم، عشرات الأشخاص من سكان حي عش الورور في العاصمة السورية دمشق، خلال حملة أمنية واسعة شملت عمليات دهم وتفتيش، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن المعتقلين، الذين ينتمون إلى أعمار مختلفة، بينهم رجل يبلغ نحو 60 عامًا، جرى توقيفهم خلال الحملة، فيما لا تزال أماكن احتجازهم غير معروفة، ولم تُعلن أي جهات رسمية حتى الآن عن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليهم.

وبحسب المصادر، شهد الحي انتشارًا أمنيًا مكثفًا، تخلله إغلاق مداخل المنطقة وطلب من السكان البقاء داخل منازلهم، قبل أن تنسحب القوات تدريجيًا بعد انتهاء العملية، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

وأشار المرصد إلى أن الاعتقالات جاءت بعد ساعات من إجراءات أمنية مشددة في الحي، لافتًا إلى وجود مخاوف من احتمال وقوع توقيفات تعسفية، في ظل عدم الكشف عن أسماء الموقوفين أو طبيعة الملفات المرتبطة بهم.

وفي المقابل، تداولت جهات مؤيدة للسلطات أن الحملة استهدفت أشخاصًا يُشتبه بتورطهم في التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة دمشق، إلا أن المرصد السوري أوضح أنه لم يتمكن من التحقق من هذه المعلومات، كما لم تصدر الجهات الرسمية أي توضيحات بشأن أهداف الحملة أو نتائج التحقيقات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الأمنية في دمشق، وسط مطالبات حقوقية بضرورة توضيح أسباب الاعتقالات، والإعلان عن مصير المحتجزين، وضمان حصولهم على الإجراءات القانونية اللازمة.