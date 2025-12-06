ضجة في الأردن: كاتبة تدعو لتعدد الزوجات للأغنياء فقط!

أثارت الكاتبة الأردنية نيفين العياصرة موجة جدل كبيرة في الأردن بعد طرحها مقترحًا مثيرًا للجدل لمعالجة ارتفاع نسبة النساء غير المتزوجات في المملكة، من خلال السماح للرجال القادرين ماديًا بالزواج من أكثر من امرأة، فيما وصفه البعض بأنه "تعدد زوجات للأثرياء".

مقترح العياصرة قسم الرأي العام الأردني بين مؤيدين يرون فيه حلًا ممكنًا، ومعارضين يؤكدون أنه يهدد مؤسسة الزواج ويزعزع الاستقرار الاجتماعي.

وفي مقابلة إعلامية عقب الضجة التي أثارها طرحها، أوضحت الكاتبة أن فكرتها مشروطة بقدرة الرجل المالية الكاملة على إعالة جميع زوجاته وأبنائه دون تمييز. وعندما سُئلت إن كانت ستقبل بتعدد زوجات لزوجها، أجابت: "إذا أراد زوجي الزواج بأخرى وكان قادرًا ماديًا كما أوضحت في مقالي… سأقول له: تزوج".

بدورها، حاولت الجهات الرسمية تهدئة الجدل، إذ أكد مصدر في دائرة الإحصاءات العامة أن الأرقام المتداولة حول نسبة العنوسة "غير دقيقة"، لكن ذلك لم يخفف من سخونة النقاش العام، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تضغط بشدة على الشباب وتدفع الكثيرين للعزوف عن الزواج.

وتشير تقديرات نُشرت مؤخرًا في الأردن إلى أن نحو 45% من النساء غير متزوجات، وهو رقم يُعزى إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الزواج والسكن، ما يجعل ملف "العزوبية" أحد أبرز التحديات الاجتماعية في البلاد.