كشفت تقارير إعلامية أميركية عن مقتطفات من كتاب مذكرات جِل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، تتضمن رسائل كانت تتركها له على مرآة الحمام في البيت الأبيض، حذّرته فيها خلال الحرب على غزة بعبارات مباشرة، من بينها: "نتنياهو يجب أن يتوقف" و"لا تدع نتنياهو يستغل طيبتك".

ووفقًا للكتاب، جاءت هذه الرسائل بعد حادثة مقتل عدد من موظفي الإغاثة في غزة، حيث عبّرت جِل بايدن عن رغبتها في التأثير على توجهات السياسة الأمريكية تجاه الحرب، عبر ما وصفته بأسلوبها الخاص في التواصل مع زوجها.

كما يتناول الكتاب، الذي من المتوقع صدوره قريبًا، كواليس مناظرة انتخابية لجو بايدن عام 2024 أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث عبّرت جِل عن قلقها من تدهور أدائه خلال المناظرة، وتساءلت في لحظة صدمة عمّا إذا كان يعاني من مشكلة صحية أو تأثير مواد معينة، وفق ما ورد في المقتطفات.

ويشير الكتاب أيضًا إلى توترات سياسية داخلية، ومواقف متعلقة بكامالا هاريس وعدد من ملفات إدارة بايدن، إضافة إلى انتقادات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيما يتعلق بإدارته للبيت الأبيض.