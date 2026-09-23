نفق بعمق 25 مترًا ووسائل قتالية عُثر عليها تحت الأرض في قلقيلية

تم اكتشاف نفق في مراحل الحفر، حيث بلغ عمقه ما لا يقل عن 25 مترًا، خلال عملية نفذتها وحدة مكافحة الجريمة بالمنطقة الوسطى ومقاتلو حرس الحدود في الضفة الغربية في قلقيلية. تم العثور في المكان على وسائل قتالية وتم ضبطها، واعتُقل أربعة مشتبه بهم للتحقيق.

في إطار نشاط استخباراتي وهجومي دقيق، أجرى عناصر وحدة مكافحة الجريمة في "منطقة شومرون" ومقاتلو حرس الحدود في الضفة الغربية عملية تفتيش مركزة في مدينة قلقيلية. خلال التفتيش، تم العثور كما ذُكر على نفق لم يكتمل حفره بعد، وعمقه في هذه المرحلة لا يقل عن 25 متراً. كما كشف العناصر بداية حفر نفق آخر.

في التفتيش الذي أُجري، تم العثور على بندقية من نوع M16، بندقية قناصة، ذخيرة، مخازن، هواتف، سماد (مادة تُستخدم في إعداد العبوات الناسفة) وجهاز DVR.