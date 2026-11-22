دعت صحيفة إيرانية يعيّن المرشد الأعلى الإيراني رئيس تحريرها إلى توجيه ضربة استباقية ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وحددت البنية التحتية للمياه في إسرائيل ودول الخليج وكابلات الإنترنت البحرية بوصفها أهدافًا محتملة.

«إذا كانت الحرب حتمية، فلماذا لا نبادر بالضربة الأولى؟!» هكذا جاء عنوان الصفحة الأولى.

وصفت الصحيفة الحصار البحري الأمريكي بأنه عمل حربي، ورأت أن تجربة إيران في اندلاع حربين «في خضم المفاوضات» أظهرت أن انتظار الطرف الآخر ليطلق النار أولًا «خطأ».

وخلصت الصحيفة إلى القول: «قبل أن يمدّ الخصم يده إلى إحدى القطع، يجب أن نحسم لعبة الحرب لصالحنا بتوجيه “ضربة أولى”!».

خصّ المقال الافتتاحي السدود ومحطات تحلية المياه بالذكر ضمن أنواع البنية التحتية التي أراد من إيران استهدافها.

كما زعم أن منشآت المياه في الدول الأوروبية الداعمة لواشنطن تقع في نطاق الاستهداف، ودعا إلى شن هجمات «بلا حدود جغرافية» على القواعد العسكرية الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في الدول العربية التي تستضيف قوات أمريكية.

https://x.com/i/web/status/2124461367348310302 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

حثّت الصحيفة إيران على العمل مع حلفائها لإغلاق مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. ويُعدّ المضيق طريقًا رئيسيًا للسفن التجارية المتجهة إلى قناة السويس.

بعد أن بدأ الحوثيون في اليمن بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر في نوفمبر 2023، سلكت بعض السفن الطريق الأطول حول جنوب أفريقيا، مما أدى إلى زيادة أوقات العبور وتكاليف الشحن.