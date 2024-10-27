خامنئي يغرد بالعبرية عن الهجوم في إيران: "الصهاينة لا يعرفوننا"
أصدر المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، سلسلة من التغريدات، ووجه رسالة إلى إسرائيل • كتب: "لقد اتخذ النظام الصهيوني خطوة خاطئة قبل ليلتين، يجب أن نجعلهم يفهمون القوة والعزيمة ومبادرة الشعب الإيراني"
أصدر المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، سلسلة تغريدات على حسابه الخاص اليوم (الأحد)، ووجه رسالة إلى إسرائيل، ردا على الهجوم في إيران.
وكتب في أحد المنشورات: "لقد اتخذ النظام الصهيوني خطوة خاطئة قبل ليلتين. يجب أن نجعله يفهم قوة وتصميم ومبادرة الشعب الإيراني".
https://x.com/i/web/status/1850460578411635058
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ثم أضاف في منشور آخر: "الصهاينة يخطئون في حساباتهم فيما يتعلق بإيران. إنهم لا يعرفون إيران. وما زالوا غير قادرين على فهم قوة ومبادرة وتصميم الشعب الإيراني بشكل صحيح. نحن بحاجة إلى اجعلهم يفهمون هذه الأشياء."
https://x.com/i/web/status/1850472119970197889
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وأخيراً غرد قائلاً: "يجب أن يكون مسؤولونا هم الذين يقومون بتقييم وفهم ما يجب القيام به بالضبط [لإظهار قوة الشعب الإيراني للعدو] والقيام بكل ما هو جيد لهذا البلد وهذه الأمة".
https://x.com/i/web/status/1850471600816103866
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