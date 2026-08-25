ترامب يعلن إزالة الألغام من مضيق هرمز

التوتر في الخليج العربي: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إزالة جميع الألغام من المياه الدولية في مضيق هرمز، محذراً إيران من أن أي محاولة لزرع ألغام جديدة ستواجه رد فعل فوري.

ونشر الرئيس ترامب نشر هذا التصريح على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق متصل، أعلن وزيرا خارجية ايران وعُمان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مؤقت يُمهد الطريق لاتفاق دائم بشأن تجديد الممر الآمن في مضيق هرمز.

وأُفيد بأن هذا الاتفاق يتضمن فتح ممر ملاحي مؤقت عبر المضيق، والاتفاق على مشروع مشترك لإزالة الألغام منه.