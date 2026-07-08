بالفيديو.. ملثم يحطم باب مقر صحيفة "هآرتس" في تل أبيب بحجر

سُجِل حادث خطير آخر يتعلق بالاعتداء على وسائل إعلام في إسرائيل فجر اليوم (الأربعاء)، حينما قام مجهول بتحطيم باب مدخل مقر صحيفة "هآرتس" في تل أبيب.

وفقًا لتوثيق الحادثة، وصل المشتبه به إلى المكان وألقى حجرًا باتجاه باب الزجاج الخاص بالمنظومة. الحجر الأول الذي رماه لم ينجح في كسر الباب، لكن الحجر الإضافي الذي ألقاه حطم الزجاج تمامًا - وبعد ذلك فرّ من المكان.

عقب الحادثة، قدّمت الصحيفة شكوى للشرطة وأعلنت في بيان رسمي أنّه "ليلًا ألقى ملثم حجرًا عبر القضبان وكسّر باب المدخل". وأكدت إدارة صحيفة "هآرتس" أنّه إلى جانب اتخاذ إجراءات فورية لحماية أمن الموظفين، والتي تشمل تعزيز الحراسة على مدخل المبنى، "ستواصل صحيفة هآرتس أداء رسالتها المهنية والجماهيرية في ممارسة الصحافة الحرة والمستقلة – ولن تخضع لهذه المحاولات العنيفة للترهيب وإسكاتها".

الحادثة في هيئة تحرير "هآرتس" تأتي على خلفية تصاعد مقلق في التهديدات ضد الصحفيين، وذلك بعد أيام قليلة فقط من تحطيم باب مدخل مبنى "أخبار 12" في تل أبيب بنفس الطريقة في بداية الأسبوع (بين السبت والأحد).

في توثيق وصل إلى i24NEWS يظهر شخص يرشق الحجارة باتجاه استوديوهات القناة 12، وكما في حادثة الليلة الماضية، كان الحجر الثاني هي التي تسببت بتحطيم الزجاج، وأيضًا في هذا الحادث فتحت الشرطة تحقيقًا.

إلى جانب تحطيم الباب في استوديوهات أخبار 12، تم العثور في المكان على كتابات تهديد حادة كُتب فيها: "لشرطة الإجرام وقنوات الظلم ، الظالمة ضد دارسي التوراة المقدسة، سأحاسبكم. لقد أُعذر من أَنذر."

وتنضم هذه الأحداث إلى كتابات تحريضية خطيرة تم رشها الشهر الماضي ضد الصحفيين غاي بيليغ ورافيف دروكر وأمنون أبراموفيتش، والتي تقول: "ستدفعون ثمن ذلك بدم أحبائكم"، بالإضافة إلى كتابات سابقة ضد المحكمة العليا والمستشارة القانونية للحكومة تم توقيعها بعبارة "توقيع: بيليغ الشرير".