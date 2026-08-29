أفادت مصادر لقناة "العربية"، الجمعة، بوجود معلومات استخباراتية حول مخطط لفصائل عراقية موالية لإيران لتنفيذ هجمات ضد أهداف في السعودية خلال الساعات المقبلة.

وبحسب المصادر، تستعد تلك الفصائل لتنفيذ عمليات تستهدف المملكة، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار المخاوف من توسع نطاق الهجمات المرتبطة بالصراع بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

هجمات سابقة انطلقت من العراق

ويأتي هذا التحذير بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة قالت السعودية إنها انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية داخل المملكة.

وفي 27 يوليو/تموز، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وقال المالكي إن تلك المحاولات "انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، مؤكدًا حق المملكة في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد "في الوقت والمكان المناسبين".

وفي اليوم التالي، أعلن المالكي اعتراض وتدمير مسيّرات أخرى حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، مشيرًا مجددًا إلى أن الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها، وفق الرواية السعودية، فصائل مرتبطة بإيران.

السعودية نفذت ضربات داخل العراق

وفي 29 يوليو/تموز، أعلن المالكي أن القوات المسلحة السعودية نفذت، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، ضربات وصفها بأنها "نوعية ومحددة" ضد أهداف تابعة للفصائل التي قالت الرياض إنها تقف وراء الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية في حينه أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي اعتداء يستهدف أراضيها أو مصالحها.

ويعيد التحذير الاستخباراتي الأخير تسليط الضوء على احتمال انتقال التوتر إلى جبهة جديدة، خصوصًا مع تكرار اتهامات الرياض لفصائل عراقية موالية لإيران باستخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على أهداف داخل المملكة.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي سعودي بشأن طبيعة الأهداف المحتملة أو الإجراءات التي اتخذتها المملكة تحسبًا لأي هجوم جديد.