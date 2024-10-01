مقتل ستة إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمدينة يافا

قتل ستة مواطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار في القطار الخفيف في شارع "سديروت يروشاليم" في مدينة يافا. من بين القتلى رجل بجيل 20 عاما، رجل بجيل 30 عاما، سيدة بجيل 20 عاما، سيدتان بجيل 30 وفتاة بجيل 17، إضافة الى تسعة جرحى بدرجات متفاوتة.

منفذا العملية من مدينة الخليل، تم تحييدهم في مكان العملية، من قبل مفتشي وحدة سيلاع ومواطنين يحملون سلاحا شخصيا. قائد الشرطة داني وصل الى مكان العملية مع قائد منطقة تل أبيب وقوات الشرطة تواجدوا في المكان للاهتمام وتعاملوا مع الحدث في ظل هجوم الصواريخ الإيراني.

وذكرت الشرطة أن المسلحين بدآ عملية القتل في القطار الخفيف واستمرا سيرا على الأقدام في شارع سديروت يروشاليم. وقد تم تحييدهم من قبل مفتش وحدة سيلاع والمدنيين الذين كانوا هناك وكانوا يحملون أسلحة شخصية. وفي نفس وقت الهجوم، بدأ إطلاق وابل كبير من الصواريخ باتجاه وسط البلاد مع التركيز على منطقة تل أبيب.

وفي حدث غير عادي آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن تخوفها من تسلل مسلحين إلى أحد فنادق بمنطقة الشارون. وانتقلت قوات الشرطة لتفتيش مكان الحادث بعد تلقي بلاغ عن إطلاق نار في المنطقة. وفي نهاية عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة، أزالت الشرطة المخاوف من تسلل المسلحين الى الفندق.

وخلافا لما تردد عن إطلاق نار على كنيس يهودي في شارع غزة، أفادت طائفة بيتسوكوف الحسيدية في يافا أن حادث إطلاق النار وقع في محيط الكنيس، وأن نجمة داود الحمراء قامت بإحضار المصابين إلى المجمع أيضا