نتنياهو يستضيف قادة اليونان وقبرص في قمة استراتيجية تستفز تركيا

تستضيف إسرائيل، يوم غد، قمة ثلاثية تجمع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص، في لقاء مشترك وُصف في إسرائيل بأنه يحمل رسالة سياسية مباشرة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، في ظل الخلافات القائمة بين أنقرة وقادة الدول الثلاث.

وبالتزامن، من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل المبعوث الأميركي توم باراك لإجراء لقاءات مع نتنياهو. ويُذكر أن باراك يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس التركي، على عكس قيادتي اليونان وقبرص.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت قبل نحو شهر بأن اليونان تجري محادثات لشراء أنظمة دفاع جوي ومدفعية من إسرائيل، ضمن خطط لإقامة منظومة دفاع جوي متكاملة.

وأعلنت أثينا نيتها استثمار نحو 28 مليار يورو حتى عام 2036 لتحديث قواتها المسلحة، منها 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة دفاع متعددة الطبقات ضد الطائرات والطائرات المسيّرة تحمل اسم "درع أخيل"، إضافة إلى خطط لشراء مقاتلات، فرقاطات وغواصات جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا.