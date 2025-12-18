عدد كبير من الإسرائيليين يتلقون رسائل من إيران: "مستعدون لتلقي خدمتكم"

تلقى العديد من الإسرائيليين صباح اليوم (الخميس) رسالة نصية مثيرة للقلق تدعو الجمهور للتجسس لصالح إيران. وجاء في الرسالة: "وكالات الاستخبارات الإيرانية مستعدة لتلقي تعاونك الاستخباراتي. للتعاون، تواصل مع إحدى سفارات إيران عبر الإنترنت".

في شهر سبتمبر الماضي، تلقى الإسرائيليون مكالمة هاتفية مثيرة للقلق وغريبة جداً، بالعبرية ركيكة، تضمنت رسائل تهديد إلى جانب محاولات ترهيب وتجنيد.

الذين ردوا على المكالمة - التي جاءت من رقم يبدأ بالمقدمة 03 - سمعوا تسجيلًا يُقال فيه: "الاستخبارات الإيرانية تبحث عن عملاء معتمدين. راتب تنافسي، أمان شامل. تجدوننا على تيليغرام وعلى الإنترنت".

وقبل عدة أشهر من ذلك، أعلن الجهاز الوطني للأمن السيبراني عن رسائل نصية تم توزيعها على نطاق واسع، وانتحلت صفة الجبهة الداخلية تحت اسم "OrefAlert". في هذه الرسائل، التي وصلت إلى هواتف الآلاف من المواطنين، دعا المرسلون المواطنين إلى تجنب البقاء في الملاجئ، وكذلك أُرسلت رسائل بشأن وقف إمدادات الوقود.