لمعالجة قضية المتسللين والطائرات المسيّرة: التكنولوجيا من حدود غزة تصل إلى الشرطة

اشترت الشرطة الإسرائيلية ثلاث منظومات إطلاق نار يتم التحكم بها عن بُعد من نوع "يرى يطلق". الهدف الرئيسي لهذه المنظومات هو منطقة غلاف القدس، وذلك من أجل مكافحة ظاهرة المتسللين غير الشرعيين التي تتزايد في الأيام الأخيرة.

سيتم تركيب الأنظمة على سيارات الجيب وستسمح بإطلاق النار على المتسللين، وذلك لأن النظام يسجل ويوثق إطلاق النار - وهو أمر مطلوب بموجب التعليمات لفتح النار ضد المقيمين غير الشرعيين الذين يجتازون السياج الحدودي.

مهمة إضافية للنظام - الحرب ضد الطائرات المسيّرة. بواسطة نظام "زناد ذكي" يعرف كيفية التعرف على الأهداف ومتابعتها. سيتم تركيب الأنظمة على سيارات الجيب التابعة لحرس الحدود والشرطة الإسرائيلية ستتمكن من تحويلها من محيط القدس إلى أماكن أخرى يوجد فيها تهديدات من الطائرات المسيّرة.

في وقت سابق اليوم، نُشر عن إخفاق أمني خطير: تم اعتقال خمسة مقيمين غير شرعيين داخل مبنى نشط لمدرسة بنات في مدينة بني براك.

تم تحديد هوية المشتبه بهم بعد بلاغ من غرفة التحكم لمؤسسات التعليم التابعة للبلدية عن عمال مشبوهين في المكان. أفراد الأمن الذين تم إرسالهم إلى الموقع وجدوهم داخل درج المبنى، على ما يبدو دون أي فصل عن الطالبات.

أثناء عمليات التفتيش في المبنى، تم الكشف عن غرفة معيشة مرتجلة كان يقيم فيها المقيمون غير الشرعيين لفترة طويلة، وتحتوي على فرشات، ومعدات شخصية وطعام. وتم احتجاز الخمسة من قبل دوريات الأمن وتم تسليمهم للشرطة.