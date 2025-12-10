قذائف مجهولة المصدر تستهدف مطار المزة في دمشق وسط حالة ترقب أمني

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن محيط مطار المزة العسكري في دمشق تعرض مساء الثلاثاء لاستهداف بثلاث قذائف مجهولة المصدر، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية، وفق ما نقلته عن مصدر عسكري لم تُسمّه.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة انتشرت في محيط المطار وبدأت تحقيقات لتحديد مصدر القذائف وظروف إطلاقها.

وفي تحديث لاحق، ذكرت "سانا" عبر صفحتها على منصة "إكس" أن قوى الأمن الداخلي عثرت على أربع منصات لإطلاق القذائف الصاروخية التي استهدفت المنطقة، ونشرت صورًا لقطع من القذائف، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجهة المسؤولة.