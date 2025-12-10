قذائف مجهولة المصدر تستهدف مطار المزة في دمشق وسط حالة ترقب أمني

الأمن السوري يعثر على 4 منصات إطلاق بعد سقوط 3 قذائف قرب المطار وسط توتر متصاعد في العاصمة

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
سانا تعلن العثور على منصات صواريخ مجهولة اطلقت ضد مطار المزة
سانا تعلن العثور على منصات صواريخ مجهولة اطلقت ضد مطار المزةsana agency

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن محيط مطار المزة العسكري في دمشق تعرض مساء الثلاثاء لاستهداف بثلاث قذائف مجهولة المصدر، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية، وفق ما نقلته عن مصدر عسكري لم تُسمّه.

Video poster
قذائف مجهولة المصدر تستهدف مطار المزة في دمشق وسط حالة ترقب أمني

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة انتشرت في محيط المطار وبدأت تحقيقات لتحديد مصدر القذائف وظروف إطلاقها.

وفي تحديث لاحق، ذكرت "سانا" عبر صفحتها على منصة "إكس" أن قوى الأمن الداخلي عثرت على أربع منصات لإطلاق القذائف الصاروخية التي استهدفت المنطقة، ونشرت صورًا لقطع من القذائف، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجهة المسؤولة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات