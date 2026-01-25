عشرات الآلاف قتلى؟ تضارب حاد في أعداد ضحايا احتجاجات إيران وسط تعتيم كامل

تدخل الاحتجاجات في إيران يومها الثامن والعشرين، في ظل استمرار السلطات بقطع خدمة الإنترنت عن البلاد لليوم السابع عشر على التوالي، ما يزيد من صعوبة التحقق المستقل من حجم الخسائر البشرية وأعداد الضحايا.

وتداولت وسائل إعلام دولية ومنظمات حقوقية تقارير متباينة بشأن أعداد القتلى. وبحسب ما نقله مجلّة “تايم” عن مصادر وُصفت بأنها من داخل المنظومة الصحية الإيرانية، فإن عدد الضحايا خلال ليلتي 8 و9 يناير فقط تجاوز 30 ألف شخص في شوارع مدن إيرانية عدة، في ما اعتُبر من أعنف مراحل الاحتجاجات.

في المقابل، أفاد منظمة حقوق الإنسان الإيرانية HRANA بأن عدد القتلى الموثقين حتى الآن بلغ 5,459 شخصًا، مؤكدة أن هذا الرقم لا يمثل الحصيلة النهائية، بل الحالات التي جرى التحقق منها فقط. وذكرت المنظمة أن 17,031 حالة وفاة لا تزال قيد التحقيق والتدقيق.

وأوضح التقرير أن من بين القتلى 5,149 متظاهرًا، و60 طفلًا دون سن 18 عامًا، إضافة إلى 208 من القوات المرتبطة بالحكومة، و42 مدنيًا غير مشاركين في الاحتجاجات. كما أشارت المنظمة إلى اعتقال أكثر من 40,887 شخصًا، وتسجيل 7,403 إصابات خطيرة، إلى جانب بث 205 اعترافات قسرية عبر وسائل الإعلام الرسمية.

في المقابل، ترفض السلطات الإيرانية هذه الأرقام، وتؤكد أن عدد القتلى أقل بكثير مما تنشره المنظمات ووسائل الإعلام الخارجية. وبحسب الرواية الرسمية، فإن عدد الضحايا لا يتجاوز 3,117 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجات.

ويرى مراقبون أن استمرار قطع الإنترنت يحدّ بشكل كبير من القدرة على الوصول إلى معلومات دقيقة ومستقلة، ويُسهم في اتساع الفجوة بين الروايات الرسمية وتقارير المنظمات الحقوقية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات شفافة حول ما يجري داخل البلاد.