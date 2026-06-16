في خطوة مفاجئة: سموتريش يعلن إلغاء "اتفاقية الخليل"

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، عن إلغاء “اتفاق الخليل” خلال مراسم تدشين مستوطنة “دوران” في الضفة الغربية.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، فإن القرار الذي طُرح للمصادقة في الكابينت السياسي الأمني في فبراير/شباط 2026، تم استكمال تنفيذه مؤخراً عبر مجلس التخطيط الأعلى، ما أدى إلى سحب صلاحيات تنظيم البناء والتخطيط من بلدية الخليل التي كانت تتمتع بها منذ عام 1998.

وبموجب التعديل الجديد، انتقلت صلاحيات التخطيط في عدد من المواقع الحساسة في الخليل، بينها الحرم الإبراهيمي ومواقع دينية ومقابر تاريخية، إلى إدارة الدولة الإسرائيلية بشكل مباشر.

وقال سموتريتش في تصريح خلال الحدث: “ألغينا أمس اتفاق الخليل، الذي كان أحد أكثر بنود أوسلو إشكالية، حيث كانت صلاحيات تتعلق بالوجود اليهودي في الخليل مرتبطة ببلدية تُوصف بأنها معادية”.

وأضاف أن الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بـ”تصحيح تاريخي” وتعزيز السيطرة الإدارية والتخطيطية في الضفة الغربية.

في المقابل، اعتبرت حركة “السلام الآن” أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً، محذرة من تداعياته على الاستقرار، ومؤكدة أنه “قرار سياسي متطرف يضر بالمصالح الأمنية لإسرائيل ويزيد التوتر في المنطقة”.