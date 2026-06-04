كشفت شركة المملكة القابضة السعودية عن امتلاكها حصة تبلغ 0.34% في شركة سبيس إكس الأمريكية المتخصصة في تقنيات الفضاء، بقيمة دفترية تصل إلى 16.76 مليار ريال (4.47 مليارات دولار)، وفقاً لبياناتها المالية حتى 31 مارس 2026.

وأوضحت الشركة أن سبيس إكس تقدمت بطلب طرح عام أولي للإدراج في بورصة ناسداك الأمريكية، إلا أن التقييم النهائي للشركة وسعر السهم لم يُعلنا رسمياً حتى الآن.

وأضافت أن قيمة استثمارها قد ترتفع إلى نحو 21.26 مليار ريال (5.67 مليارات دولار) في حال وصول القيمة السوقية لسبيس إكس إلى 1.75 تريليون دولار، ما يعكس مكاسب محتملة كبيرة مقارنة بالقيمة الحالية.

كما أشارت إلى أن الأمير الوليد بن طلال يمتلك بشكل شخصي حصة إضافية مستقلة تبلغ 0.29% في سبيس إكس، لترتفع الحصة الإجمالية المرتبطة به إلى نحو 0.63%.

وبحسب تقارير اقتصادية، ساهمت استثمارات سبيس إكس والأداء القوي لسهم المملكة القابضة في تعزيز ثروة الوليد بن طلال، وسط توقعات بزيادة اهتمام المستثمرين مع اقتراب إدراج الشركة الأمريكية في الأسواق المالية.

وتُعد المملكة القابضة من أكبر الشركات الاستثمارية في الشرق الأوسط، حيث تمتلك استثمارات متنوعة في قطاعات العقارات والفنادق والتكنولوجيا والخدمات المالية داخل المملكة وخارجها.