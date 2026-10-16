أُقيلت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، كاتي زكريا، اليوم الجمعة، بعد خمسة أيام فقط من تعينها، في وقت سابق من هذا الأسبوع الجاري، عقدت زكريا أول مؤتمر صحفي لها في منصبها، لكنها أوقفته بعد 14 دقيقة فقط. خلال كلمتها، خلطت بين اسم زوجها واسم الرئيس ترامب عند حديثها عن تفاصيل تخص عائلتها، ولم يطل الأمر حتى انهالت عليها الانتقادات.

وكان ترامب قد عيّن زكريا في بداية الأسبوع الجاري في منصب المتحدثة الرسمية الجديدة باسم البيت الأبيض، خلفًا لكارولين ليفيت. زكريا محامية من كاليفورنيا وشخصية معروفة في أمريكا، حيث شاركت كعضو في لجان نقاش على عدة قنوات، بل وكانت ضمن فريق المتحدثات باسم حملة ترامب الانتخابية. زكريا من أشد المؤيدين لإسرائيل، وكثيرًا ما انتقدت معارضيها، وهي معارضة صريحة لعمدة نيويورك زوهار محمداني والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، خُصصت ثماني دقائق من ظهور زكريا الأول أمام الجمهور الأمريكي لـ"حديث مطوّل تُشيد فيه بإنجازات الرئيس ترامب". وفي نهاية البيان، أجابت زكريا على أسئلة ثلاثة صحفيين فقط.