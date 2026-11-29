هاجمت مجموعة من المستوطنين صحفية إسبانية أثناء عملها على تقرير يتناول العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

في مقطع نشرته مساء أمس (السبت) على منصة «إكس»، تظهر تشيكلانا وهي تحمل ميكروفونًا وتحيط بها مجموعة من المستوطنين. ويظهر أحد المتورطين وهو يلوّح بإصبعه في وجهها، فيما يقترب منها رجل آخر ويدفعها بقوة نحو الحائط، بينما يصوّر آخرون الاعتداء.

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وصلت الصحفية لورا تشيكلانا، التي تغطي شؤون الشرق الأوسط لصالح شبكة الأخبار الإسبانية «إنفورماتيفوس تيليثينكو»، برفقة مجموعة من الناشطين إلى تجمّع سكني جديد أُقيم قرب أريحا. ويبدو أن المجموعة حاولت دخول الموقع.

لم يورد تقرير الشبكة الإسبانية تفاصيل بشأن الموقع الدقيق الذي وقع فيه الحادث، أو موعد تصويره، أو هوية المهاجمين، أو ما إذا كانت الصحفية قد أُصيبت فيه. كما لم تُسجَّل حتى الآن أي اعتقالات أو إجراءات قانونية على خلفية الحادث.