انفجار غامض في إدلب.. ماذا حدث داخل مخازن الأسلحة قرب سرمدا؟

أربعة عشر قتيلًا في انفجار غامض استهدف موقعًا عسكريًا قرب سرمدا، وسط روايات عن سقوط قيادات بارزة خلال اجتماع أمني. وبين صمت السلطات وتضارب المعلومات، تتصاعد الشكوك بشأن انتقال مسلسل تصفية خصوم الشرع من الوفيات المفاجئة إلى التفجيرات الجماعية.

من النوباتِ القلبيةِ الغامضةِ إلى التفجيراتِ الجماعية... مسلسلُ موتِ القياداتِ المحيطةِ بأحمد الشرع يأخذُ شكلًا أكثرَ دموية.

انفجارٌ عنيفٌ هزَّ منطقةَ برج النمرة قربَ سرمدا في ريف إدلب، وأودى بحياةِ أربعةَ عشرَ عنصرًا من وزارةِ الدفاع، وفقَ الحصيلةِ الرسمية، وسطَ معلوماتٍ عن وجودِ قياداتٍ أمنيةٍ وعسكريةٍ داخلَ الموقع لحظةَ الانفجار.

وزارةُ الدفاع قالت إنَّ الموقعَ مستودعٌ مؤقتٌ لجمعِ الأسلحةِ ومخلفاتِ الحرب قبلَ نقلِها، وأعلنتْ تحملَ المسؤولية، لكنها لم تكشفْ سببَ الانفجارِ الأول الذي أشعلَ سلسلةَ انفجاراتٍ متلاحقة.

رواياتٌ محليةٌ تتحدثُ عن اجتماعٍ أمنيٍّ كان منعقدًا داخلَ ما يُعرفُ بمقرِّ "المركزية"، وعن مقتلِ قياديينِ بارزين، أحدُهما يوصفُ بـ"صندوق أسرار الجولاني". معلوماتٌ لم تؤكدْها السلطاتُ، كما لم تنشرْ أسماءَ الضحايا كاملة، ما عززَ الشكوكَ بوجودِ عمليةِ اغتيالٍ جماعيةٍ جرى إخفاؤها خلفَ روايةِ انفجارِ الذخائر.

سلطةُ الشرع تقفُ اليومَ أمامَ اتهامٍ خطيرٍ باستخدامِ الفوضى الأمنيةِ والبياناتِ المقتضبةِ لطمسِ حقيقةِ تصفياتٍ محتملةٍ داخلَ معسكرِها، بعدما سبقتِ الحادثةَ سلسلةُ وفياتٍ غامضةٍ نُسبتْ إلى نوباتٍ قلبيةٍ وحوادثَ مفاجئة.

وسواءٌ كان انفجارُ سرمدا تصفيةً مدبرةً أم نتيجةَ إهمالٍ كارثي، فإنَّ المسؤوليةَ تقعُ على سلطةٍ وضعتْ مخازنَ الموت قربَ المدنيين، وامتنعتْ عن كشفِ الحقيقة، وحولتْ إدلب إلى ساحةٍ مغلقةٍ للأسرارِ والاغتيالات.