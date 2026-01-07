إيران تعدم سجينًا آخر بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أعدمت إيران سجينًا آخر بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. أفادت وسائل إعلام في البلاد صباح اليوم (الأربعاء) أن أحمد أردستاني "جُنِّد من قبل أجهزة الاستخبارات والإرهاب التابعة للموساد عبر الإنترنت، وبالمقابل تلقى مبالغ مالية معينة ووعودًا فارغة، ونفذ مهام لصالح الموساد".

في أعقاب حرب إسرائيل-إيران في يونيو، أعدمت الجمهورية الإسلامية عدداً من المواطنين الإيرانيين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. حوكم هؤلاء وأدينوا في محاكم مغلقة دون الحصول على استشارة قانونية. ووصف نشطاء حقوق الإنسان التعامل مع هذه القضايا بأنه غير عادل وغير قانوني، وشككوا في صحة الاتهامات الموجهة ضدهم.