في ظل "محادثات غير سهلة" مع كوشنر: القطيعة غير العادية بين نتنياهو وترامب

على خلفية الاغتيالات في القطاع: علمت i24NEWS أنه بشكل غير معتاد - رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يتحدث مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، منذ لقائهما في واشنطن قبل حوالي أسبوعين. هذا ما نشره المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عازريئيل مساء اليوم (الخميس).

وبالتوازي تزداد التوترات حول تطبيق وقف إطلاق النار والنشاط العسكري في القطاع. ومع ذلك، تحدث نتنياهو عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة مع صهر الرئيس ومستشاره، جاريد كوشنر. بعض هذه المحادثات وُصفت بأنها "ليست سهلة"، وتناولت "خطة النقاط الخمس عشرة لمجلس السلام" والمعارضة الشديدة في إسرائيل لهذه الخطوة.

وهكذا، بينما كان هناك خلال أسابيع رسالة عن تنسيق وثيق بين إسرائيل والبيت الأبيض - تُلاحظ الآن مؤشرات لخلاف متزايد ومتعمق حول السؤال كيف يجب أن يبدو اليوم التالي في غزة، وما هو مدى التزام إسرائيل بخارطة الطريق التي تروج لها مجلس السلام.

في الوقت نفسه، أفدنا أن جهة سياسية تنقل رسالة تبدو كأنها مواجهة مباشرة مع مجلس السلام: "إسرائيل تقف وراء رفض خطة النقاط الخمس عشرة". وكل ذلك بينما السؤال المركزي هو: هل الزيادة في النشاط العسكري تشير فعلياً إلى تغيير في السياسة الإسرائيلية، أم أن الأمر يتعلق بمواصلة السياسة التي تم تحديدها خلال وقف إطلاق النار؟