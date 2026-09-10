هل ستفجر إسرائيل الأنفاق في منطقة علي طاهر قبل رأس السنة اليهودية؟

قدم الخبير العسكري في القناة العبرية تفاصيل جديدة عن الاستعدادات لتفجير سلسلة جبال علي طاهر والتهديد الإيراني بتنفيذ هجوم مضاد. وقال: "برأيي، حتى يوم الخميس سيستكمل الجيش الإسرائيلي كل ما يجب فعله تمهيدًا للتفجير".

أوضح يهوشاع أن إسرائيل تأخذ ممارسة ضغوطات حزب الله على الإيرانيين ستدفعهم لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل. "هذا قرار من المستوى السياسي. هناك أصوات تؤيد الهجوم قبل العيد، وهناك أصوات تفضل الانتظار."

واختتم يهوشاع قائلا إن حالة التأهب في إسرائيل مرتفعة جدًا. "رئيس الحكومة تحدث اليوم عن إسقاط النظام، لذا صعدنا عدة درجات في سلم التوتر". وأضاف أن في إسرائيل يرون في إطلاق الصواريخ نحو الأردن محاولة لاستفزاز إسرائيل.