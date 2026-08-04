تقرير: إسرائيل زودت الإمارات بمنظمات دفاع جوب وطائرات استطلاع

أسرارُ التطبيعِ العسكريِّ تخرجُ إلى العلن… وثائقُ مسرَّبةٌ كشفتها صحيفةُ “هآرتس” تُظهرُ حجمَ التعاونِ الأمنيِّ بينَ إسرائيلَ والإمارات، بعيدًا عن الأضواء، عبرَ صفقاتِ تسليحٍ متطورةٍ شملتْ مسيّراتٍ استراتيجيةً ومنظوماتِ دفاعٍ جويٍّ وتقنياتِ مراقبةٍ متقدمة. شاهدوا التقرير

وبحسب الوثائق التي اطّلعتْ عليها صحيفةُ هآرتس، فإنَّ شركتَي إلبيت سيستمز والصناعات الجوية الإسرائيلية زوّدتا الإماراتِ بمنظوماتٍ عسكريةٍ متطورةٍ بمئاتِ ملايينِ الشواكل، في إطارِ تعاونٍ توسّع بشكلٍ كبيرٍ بعدَ اتفاقياتِ أبراهام، ولم يقتصرْ على بيعِ المعدات، بل شملَ أيضًا تشغيلَ خبراءَ إسرائيليين بصورةٍ دائمةٍ داخلَ الإمارات لدعمِ تشغيلِ هذهِ المنظوماتِ وصيانتها.

وتكشفُ الوثائقُ أنَّ أبوظبي حصلتْ على مسيّراتٍ استراتيجيةٍ، وأنظمةِ إنذارٍ واعتراضٍ للطائراتِ المسيّرة، ومنظوماتِ دفاعٍ جويٍّ متقدمة، إضافةً إلى مكوناتٍ خاصةٍ بمنظوماتِ الصواريخ، وذلك في إطارِ خطةٍ هدفتْ إلى بناءِ شبكةِ دفاعٍ مشتركةٍ في مواجهةِ التهديداتِ الإيرانية، خاصةً بعدَ الهجماتِ الصاروخيةِ والطائراتِ المسيّرةِ التي استهدفتِ الإماراتِ خلالَ السنواتِ الأخيرة.

ووفقًا للتقرير، فإنَّ الحربَ الأخيرةَ معَ إيران سرَّعتْ هذا التعاونَ بشكلٍ غيرِ مسبوق، إذ نُقلتْ منظومات إسرائيلية إضافية إلى الإمارات، وتوسّعَ التنسيقُ الأمنيُّ ليشملَ مختلفَ مجالاتِ الدفاعِ الجويِّ والإنذارِ المبكر، في وقتٍ تعتبرُ فيهِ إسرائيل أنَّ حمايةَ دولِ الخليجِ منَ الهجماتِ الإيرانيةِ تُشكّلُ جزءًا من منظومةِ الأمنِ الإقليميِّ المشتركة.

وتشيرُ الوثائقُ أيضًا إلى أنَّ العلاقةَ العسكريةَ بينَ الجانبين لم تعدْ تقتصرُ على صفقاتِ شراءٍ وبيع، بل تحوّلتْ إلى شراكةٍ دفاعيةٍ متكاملة، تشملُ تبادلَ الخبرات، ونشرَ التكنولوجيا، وتعزيزَ قدراتِ الدفاعِ الجويِّ، بما يعكسُ انتقالَ العلاقاتِ منَ التطبيعِ السياسيِّ إلى التحالفِ الأمنيِّ والعسكريِّ الفعلي.

وبينَ الوثائقِ المسرَّبة، وصفقاتِ السلاحِ المتقدمة، والحضورِ الأمنيِّ الإسرائيليِّ داخلَ الإمارات، يبدو أنَّ ما كان يُدارُ خلفَ الكواليسِ أصبحَ اليومَ أكثرَ وضوحًا… شراكةٌ عسكريةٌ تتوسعُ بصمت، وتعيدُ رسمَ خريطةِ التحالفاتِ في الشرقِ الأوسط، في مواجهةِ التهديدِ الإيرانيِّ المتصاعد.