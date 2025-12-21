"تحذيرات من هجوم واسع": هل يقترب هجوم إسرائيلي على الجماعات المسلحة العراقية؟

رسائل الاستخبارات تثير القلق في بغداد وتضغط على الأحزاب الشيعية

مقاتلون من قوات الحشد الشعبي يحضرون جنازة قائد من جماعة كتائب حزب الله شبه العسكرية الذي قتل في غارة جوية أمريكية في بغداد، العراق في 8 فبراير 2024.AP Photo/Hadi Mizban, File

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، الجمعة، أن الحكومة العراقية تلقت خلال الأسبوعين الماضيين رسائل تحذيرية من دولة عربية وأخرى غربية تفيد بأن إسرائيل قد تخطط لسلسلة من العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة الموالية لايران على أراضيها.

هذا المساء: مخاوف حقيقية من تحول العراق إلى ساحة حرب بالوكالة

وفق المصادر، تضمن التحذير الغربي وثيقة استخباراتية مفصلة أعدتها إسرائيل، تضمنت معلومات دقيقة عن الجماعات المسلحة الموالية لإيران، وشخصيات بارزة تعمل في محيطها، إضافة إلى أفراد يديرون أنشطة مالية وتجارية مرتبطة بها، ومؤسسات حكومية تحت تأثيرها. وصف مسؤول عراقي حجم ودقة المعلومات بـ"المذهلة"، مشيراً إلى أن التوقيت كان بالغ الأهمية.

وفي أعقاب التقارير، نفت وكالة الاستخبارات العراقية الرسمية وصول أي تحذيرات عن عمليات عسكرية واصفة المعلومات بأنها "غير دقيقة". ومع ذلك، ذكرت المصادر أن التحذيرات دفعت الأحزاب الشيعية المكونة لـ"إطار التنسيق" للعمل على معالجة قضية الأسلحة التي بحوزة الجماعات المسلحة.

يُذكر أن بعض السياسيين الشيعة، بعد اطلاعهم على الوثيقة، أشاروا إلى أن محتواها أعاد إلى أذهانهم الانفجارات التي شهدتها بيروت سابقاً، ما يوضح حجم القلق من أي تحرك محتمل ضد الجماعات المسلحة داخل العراق.

