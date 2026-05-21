غضب في دير الزور بعد تصريحات والد الرئيس الشرع.. وتوضيحات رسمية
أثارت تصريحات منسوبة لوالد الشرع جدلاً واسعاً في سوريا، وسط موجة غضب في دير الزور وتوضيحات لاحقة من الشرع واعتذار عن ما وُصف بالإساءة
أثارت تصريحات منسوبة إلى حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع ، موجة واسعة من الجدل في سوريا بعد تداول مقاطع وتصريحات وُصفت بأنها مسيئة لأهالي محافظة دير الزور شرقي البلاد.
وبحسب تقارير إعلامية عربية ودولية، فإن والد الشرع تحدث خلال مقابلة أو بودكاست عن سكان دير الزور بعبارات أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع ناشطين ومتابعين إلى توجيه انتقادات حادة، مع تداول مقاطع تتحدث عن احتجاجات وردود فعل غاضبة داخل سوريا.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشرع سارع لاحقاً إلى احتواء الجدل عبر تقديم اعتذار باسم والده، موضحاً أن التصريحات ربما أُخرجت من سياقها أو جاءت نتيجة “زلة لسان”، مؤكداً احترامه وتقديره لأهالي دير الزور.
كما أوضح أن الحديث كان يتعلق بالفجوة بين المناطق الريفية والحضرية في سوريا وتأثيرات التهميش الذي تعاني منه بعض المناطق، نافياً وجود نية للإساءة إلى سكان المحافظة.