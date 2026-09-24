أثار تعيين وزارة الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية، المدعو محمد صبحي الناشف، في منصب مدير إدارة الإعلام الرقمي في محافظة الرقة، جدلاً واسعاً، على خلفية اتهامات وتقارير تتحدث عن ماضٍ إعلامي مرتبط بتنظيم "داعش" المتطرف.

وبحسب المعلومات المتداولة، بدأ الناشف نشاطه الإعلامي من خلال وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش"، خلال سيطرة التنظيم على مدينة الرقة. وظهر اسمه في تقارير مرتبطة بالنشاط الإعلامي للتنظيم في المدينة.

كما تداولت مصادر محلية، خلال عام 2015، صورة للناشف بالقرب من دوار النعيم في الرقة، تظهر إلى جانبه سبعة رؤوس مقطوعة. وذكرت تلك المصادر حينها أن الناشف شارك في قتل الأشخاص الذين تعود إليهم الرؤوس، إلا أن هذه الاتهامات لم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل.

وفي عام 2017، أعلنت عائلة الناشف مقتله جراء غارة جوية نفذها التحالف الدولي، وأقيمت له مراسم عزاء، قبل أن يعاود الظهور بعد نحو عامين في مدينة تل أبيض بريف الرقة.

وظهر الناشف في تل أبيض بعد سيطرة القوات التركية عليها عام 2019، ما أثار تساؤلات بشأن ظروف إعلان وفاته سابقاً، وسط روايات تحدثت عن أن الإعلان عن مقتله كان بهدف التغطية على فراره من التحالف الدولي.

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ويأتي تعيينه في منصب رسمي بقطاع الإعلام في الرقة في وقت تثير فيه التعيينات الحكومية في سوريا الانتقالية نقاشاً حول خلفيات بعض الشخصيات التي تولت مناصب عامة، ولا سيما تلك التي ارتبطت سابقاً بجماعات مسلحة أو تنظيمات متطرفة.